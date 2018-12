Entspannungssignale im Zollstreit dürften Schweizer Börse beflügeln

Zürich, 12. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Mittwoch an den Aufwärtstrend des Vortags anschliessen und weiter zulegen. Für positive Stimmung sorgen dürften einmal mehr die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslicher Kurse um 0,5 Prozent höher mit 8761 Punkten. Der SMI-Future stieg ebenfalls um 0,5 Prozent auf 8752 Zähler. Am Montag hatte der Leitindex 1,9 Prozent angezogen.

US-Präsident Donald Trump sagte in einem Reuters-Interview, dass China “enorme Mengen” an US-Sojabohnen kaufe und Handelsgespräche mit Peking telefonisch bereits im Gange seien. Auch in Asien setzten Anleger auf eine Annäherung. In Tokio stieg der Nikkei-Index um mehr als zwei Prozent. In den USA dagegen hatten Äusserungen von Trump die Anleger verunsichert, der Dow-Jones-Index hatte 0,2 Prozent verloren. Der Präsident hatte im Streit über den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko mit einem Regierungsstillstand gedroht.

In der Schweiz dürfte die Credit Suisse im Fokus stehen. Die Grossbank will ihre Anteilseigner mit einem Aktienrückkauf bei der Stange halten. Im kommenden Jahr sollen eigene Titel im Wert von einer bis 1,5 Milliarden Franken erworben werden und für 2020 stellte das Institut einen Aktienrückkauf in ähnlichem Umfang in Aussicht. Zudem sollen die Dividenden ab 2019 jährlich um mindestens fünf Prozent angehoben werden. Trotz des aktuellen Gegenwinds von den Märkten bekräftigt Credit Suisse die Gewinnziele. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)