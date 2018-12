Signale für Annäherung im Handelsdisput stützen Schweizer Börse

Zürich, 12. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Für einen positiven Unterton sorge einmal mehr die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit, hiess es im Markt. Der SMI rückte 0,2 Prozent auf 8733 Punkte vor. Am Dienstag hatte der Leitindex 1,9 Prozent angezogen.

US-Präsident Donald Trump sagte in einem Reuters-Interview, dass China “enorme Mengen” an US-Sojabohnen kaufe und Handelsgespräche mit Peking telefonisch bereits im Gange seien. Auch in Asien setzten Anleger auf eine Annäherung. In Tokio stieg der Nikkei-Index um mehr als zwei Prozent. In den USA dagegen hatten Äusserungen von Trump die Anleger verunsichert, der Dow-Jones-Index hatte 0,2 Prozent verloren. Der Präsident hatte im Streit über den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko mit einem Regierungsstillstand gedroht.

Die Anleger dürften sich angesichts der weiterbestehenden Unsicherheitsfaktoren allerdings nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, sagten Marktteilnehmer. So bleibt die Situation rund um den geplanten Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) unübersichtlich. Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Und in Frankreich hat die Regierung nach den Schüssen in Strassburg nahe des Weihnachtsmarktes am Dienstagabend die höchste Sicherheitswarnstufe ausgerufen.

In der Schweiz steht die Credit Suisse im Mittelpunkt. Die Aktien der Grossbank rutschen leicht ins Minus, obwohl das Institut einen milliardenschweren Aktienrückkauf ankündigte. Im kommenden Jahr sollen eigene Titel im Wert von einer bis 1,5 Milliarden Franken erworben werden und für 2020 stellte die Credit Suisse einen Aktienrückkauf in ähnlichem Umfang in Aussicht. Zudem sollen die Dividenden ab 2019 jährlich um mindestens fünf Prozent angehoben werden.

An die Spitze der Standardwerte setzten sich die Versicherungswerte Swiss Re und Zurich mit mehr als einem Prozent Kursplus.

Als Marktstütze erwies sich das als vergleichsweise krisensichere Anlage geltende Schwergewicht Nestle; die Titel des Lebensmittelkonzerns zogen 0,8 Prozent an. Auch die beiden Pharmawerte Novartis und Roche notierten geringfügig höher.

Eher auf der Verliererseite zu finden waren die jüngst gefragten konjunkturzyklischen Werte, wobei die Kursabschläge höchstens ein halbes Prozent betrugen. Die Aktien von Richemont büssten 0,4 Prozent auf 63,82 Franken ein und die von Swatch 0,2 Prozent auf 290 Franken. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die beiden Luxusgüterhersteller auf 92 beziehungsweise 380 Franken gesenkt.

Am breiten Markt stiegen die Anteile von Orascom Development um 3,2 Prozent. Der Bau- und Hotelkonzern hat den Vertrag für ein 4,2 Millionen Quadratmeter umfassendes Wohnprojekt in der ägyptischen Hauptstadt Kairo unterzeichnet. Die Egyptian New Urban Communities Authority (NUCA) erhält in den ersten acht Jahren 26 Prozent der Einnahmen aus den Immobilienverkäufen.

Auf der anderen Seite fiel Santhera mit 5,6 Prozent Kursminus auf. Der Verlust der Pharmafirma erhöhte sich in den ersten neun Monaten auf 39,9 Millionen Franken und die liquiden Mittel sanken per Ende September auf 19,6 Millionen Franken. Das Unternehmen will fünf Millionen neue Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren platzieren. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)