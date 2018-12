Anleger an Schweizer Börse verlässt der Mut

Zürich, 13. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag den Rückzug angetreten. Händler verwiesen vor allem auf die weiterbestehenden politischen Unsicherheiten. Zwar hellten die Zugeständnisse Italiens im Haushaltsstreit mit der EU die Stimmung an den Börsen auf. Zudem habe die britische Premierministerin Theresa May ein Misstrauensvotum überstanden. Es bleibe aber unklar, wie es mit dem Brexit weitergehe und ob die Scheidungsvereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU durch das britische Parlament komme. Auch der amerikanisch-chinesische Handelsstreit sei noch nicht ausgestanden.

Der SMI gab 0,2 Prozent auf 8847 Punkte nach. Am Vortag war der Leitindex um 1,7 Prozent gestiegen.

Vor der Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi am Nachmittag herrsche bei den Anlegern Vorsicht vor. Draghi wird voraussichtlich das Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank zum Jahresende verkünden. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die Zinsen unverändert zu lassen und damit den Krisenmodus aufrecht zu erhalten, hatte kaum einen Einfluss auf den Schweizer Aktienmarkt.

Gewinner und Verlierer hielten sich ungefähr die Waage. Die grössten Verluste verzeichneten die Aktien des Pharmazulieferers Lonza mit einem Minus von 1,3 Prozent. Der Pharmakonzern Roche verlor 0,5 Prozent an Wert. Abgaben verbuchten auch die Luxusgüterwerte, nachdem die Analysten der Deutschen Bank die Kursziele für die Aktien gesenkt hatten. Richemont und Swatch büssten jeweils 0,7 Prozent ein.

Dagegen baute ABB die Vortagesgewinne aus und gewannen weitere 0,7 Prozent an Wert. Händlesen auf die Nachrichten vom Vortag, wonach der Elektrotechnikkonzern über einen Verkauf der Stromnetzsparte an die japanische Hitachi verhandelt. Eine solche Transaktion würde die Rentabilität von ABB verbessern. Credit Suisse rückten 0,3 Prozent vor. Analysten werteten den am Vortag angekündigten Aktienrückkauf positiv.

Bei den Nebenwerten brachen die Aktien der GAM Holding um fast ein Drittel ein. Der Fondsanbieter stellte für das laufende Jahr einen Verlust von 925 Millionen Franken in Aussicht und streicht die Dividende. “Es ist fast schon unheimlich, wie sich GAM dieses Jahr mit negativen Meldungen noch einmal selbst überbieten kann”, erklärte ZKB-Analyst Michael Kunz. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Paul Arnold)