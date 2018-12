Schweizer Börse dürfte erneut auf Talfahrt gehen

Zürich, 14. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte tiefer in den letzten Handelstag der Woche starten. Unter den Anlegern machten sich wieder Ängste vor einer Wirtschaftsabkühlung durch den Handelsstreit zwischen den USA und China breit, sagten Börsianer am Freitag. Zudem sorge die Unklarheit rund um den Brexit weiter für Verunsicherung. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslicher Kurse 0,6 Prozent tiefer mit 8763 Punkten. Der SMI-Future sank um 0,7 Prozent auf 8757 Zähler. Am Vortag war der Leitindex um 0,5 Prozent gesunken.

Handelsimpulse unter den Schweizer Standardwerten waren zunächst rar. Die Titel des Pharmariesen Roche profitierten von einer “Overweight”-Empfehlung von Morgan Stanley. Sie konnten so vorbörslich Abschläge auf ein Minus von 0,3 Prozent eingrenzen. Bei den Nebenwerten stand nach einer Gewinnwarnung Autoneum im Fokus. Die Papiere des Autozulieferers gaben vorbörslich knapp sechs Prozent nach.

Für Bewegung könnte im Tagesverlauf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze sorgen, die Anleger auf Rückschlüsse zur Geldpolitik der Notenbank Fed abklappern dürften. (Reporter: Angelika Gruber, redigiert von Christian Götz.)