Konjunktursorgen vergraulen Schweizer Anleger

Zürich, 14. Dez (Reuters) - Sorgen vor einer Abschwächung der weltweiten Konjunktur haben am Freitag die Schweizer Börse belastet. Investoren fürchteten, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China zu Bremsspuren in der Wirtschaft führen könnte, sagten Händler. Zudem schürte die anhaltende Unklarheit über den Brexit Verunsicherung. Der Leitindex SMI verlor am Vormittag 1,4 Prozent auf 8692 Punkte. Für Bewegung könnte im Tagesverlauf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze sorgen, die Anleger auf Rückschlüsse zur Geldpolitik der Notenbank Fed abklappern dürften.

Zu den Verlierern am Markt zählten vor allem konjunkturabhängige Werte: Der Zementkonzern LafargeHolcim büsste knapp drei Prozent ein, die Luxusgüterfirmen Richemont und Swatch folgten mit einem Minus von knapp 2,5 Prozent, der Kurs des Personalvermittlers Adecco gab 2,3 Prozent nach.

Darüber hinaus trennten sich die Investoren auch von Bankaktien: Die Papiere von Credit Suisse, Julius Bär und UBS fielen jeweils knapp zwei Prozent.

Auch die als wenig konjunkturanfällig geltenden Indexschwergewichte rutschten ab: Nestle verlor 1,4 Prozent, während die Pharmawerte Novartis und Roche um 0,9 und 1,5 Prozent sanken.

Bei den Nebenwerten sorgte ein Grossauftrag über 74 Millionen Franken für den Solarausrüster Meyer Burger für ein Kursfeuerwerk: Die Aktie legte knapp 16 Prozent zu.

Die Titel des Autozulieferers Autoneum brachen hingegen knapp 23 Prozent ein. Das Unternehmen hatte erklärt, seine für 2018 angestrebte Betriebsgewinnmarge (Ebit) von rund sechs Prozent zu verfehlen. Grund dafür ist ein Verlust im Nordamerika-Geschäft.

Die Aktien des Fondsanbieters GAM setzten ihre Talfahrt fort und rauschten weitere elf Prozent in den Keller. Das Institut erwartet für das laufende Jahr einen Verlust von rund 925 Millionen Franken. Die Aktie hatte nach der Ankündigung bereits am Donnerstag massiv an Wert verloren. (Reporter: Angelika Gruber, redigiert von Christian Götz.)