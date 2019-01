Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 04. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Freitag anziehen. Die Bank Julius Bär berechnete den Leitindex SMI auf Basis vorbörslicher Kurse fester. Der SMI-Future stieg um 0,4 Prozent auf 8425 Zähler. Am Donnerstag hatte der SMI 0,4 Prozent im Plus geschlossen.

Für gute Stimmung sorge die Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China, sagten Händler. Vertreter beider Länder wollen Anfang kommender Woche zu Handelsgesprächen in Peking zusammenkommen. Die Börsen in den USA und Asien hatten allerdings deutlich schwächer geschlossen. Viele Investoren trennten sich aus Angst vor einer Abkühlung der Konjunktur von Aktien.

In der Schweiz waren Handelsimpulse zunächst dünn gesät. Die Anleger warteten auf den US-Arbeitsmarktbericht, um weitere Rückschlüsse auf den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft ziehen zu können. (Reporter: Angelika Gruber, redigiert von Georg Merziger)