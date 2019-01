Schweizer Börse legt zu

Zürich, 08. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse hat nach den Kursverlusten zum Wochenstart am Dienstag zu einer Erholung angesetzt. Händler erklärten, die Hoffnung auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit locke die Anleger zurück in den Markt. Delegationen beider Seiten beraten in Peking über das weitere Vorgehen in dem seit Monaten anhaltenden Disput über höhere Zölle. Der SMI stieg um 0,5 Prozent auf 8576 Punkte. Am Montag hatte der Leitindex 0,8 Prozent verloren.

Der Beginn der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche trieb die US-Börsen zu Wochenbeginn an. US-Handelsminister Wilbur Ross erklärte in Washington, er sehe gute Chancen, eine Lösung für die akuten Handelsfragen zu finden.

Die Schweizer Standardwerte rückten mit wenigen Ausnahme vor. Die Sika-Aktien sanken um 3,2 Prozent. Der Bauchemiekonzern übernimmt für 2,5 Milliarden Franken den französischen Mörtelproduzenten Parex. Verkäufer der Gesellschaft mit einem Umsatz von umgerechnet 1,2 Milliarden Franken sei der Finanzinvestor CVC. Analysten zeigten sich allerdings enttäuscht über die Gewinnmargen im vergangenen Jahr.

Mit einem Kursgewinn von 1,9 Prozent fiel ABB auf. Bank of America Merrill Lynch hat die Empfehlung für den Elektrotechnikkonzern auf “Buy” von “Neutral angehoben. Die Anteile von Swiss Life rückten 2,6 Prozent vor, nachdem JP Morgan die Empfehlung für den Lebensversicherer auf “Overweight” von “Neutral” erhöht hatte. Dagegen fielen die Geberit-Titel um 3,5 Prozent. Goldman Sachs nahm die Einstufung des Sanitärtechnikkonzerns auf “Sell” von Hold” zurück.

Gefragt waren die Bankaktien Credit Suisse, UBS und Julius Bär mit ein Prozent und mehr Kursplus. Die SMI-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche machten einen Teil der Einbussen vom Vortag wett. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Oliver Hirt)