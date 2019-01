Schweizer Börse dürfte zum Wochenschluss zulegen

Zürich, 11. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Freitag leicht zulegen. Die US-Börsen waren mit leichten Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8821 Zählern um 0,2 Prozent höher. Der SMI Future legte 0,2 Prozent auf 8733 Punkte zu. Am Donnerstag hatte der Leitindex 1,3 Prozent zugelegt. Grund war der deutlich schwächere Franken - der insbesondere die Geschäfte exportorientierter und internationaler Firmen beflügelt. Am Freitag schwächte sich der Franken zum Euro weiter ab.

Die Titel von Richemont waren vorbörslich wenig verändert. Der Luxusgüterkonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal 2018/19 währungsbereinigt um 24 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro gesteigert. Bereinigt um Zukäufe lag das Plus bei fünf Prozent. Starke Zuwächse in China hätten Rückgänge im Nahen Osten und Europa ausgeglichen. Die Anteilsscheine von Konkurrent Swatch waren jedoch schwächer indiziert.

Die Aktien der Credit Suisse legten vorbörslich gut ein Prozent zu. Die Grossbank will demnächst ihr Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Franken beginnen. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Sabine Ehrhardt)