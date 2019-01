Schweizer Börse zieht vor Brexit-Abstimmung an

Zürich, 15. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag vor der mit Spannung erwarteten Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus zugelegt. Für Zuversicht sorgte unter anderem die Ankündigung der chinesischen Führung, sich mit Steuer- und Abgabensenkungen gegen die Konjunkturabkühlung zu stemmen. Das kam an den Börsen auch deshalb gut an, weil zuletzt enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China für Verunsicherung gesorgt hatten. Der Leitindex SMI legte 0,7 Prozent zu auf 8823 Zähler. Am Montag war er um 0,8 Prozent gesunken.

Im Fokus standen die Aktien von Swiss Re, die 0,8 Prozent nachgaben. Der Rückversicherungskonzern schätzt die Schadensbelastung durch Naturkatastrophen in vierten Quartal 2018 auf rund eine Milliarde Dollar. Dazu kommen Schadensansprüche durch von Menschen verursachte Grossereignisse von rund 0,3 Milliarden Dollar. Die Titel von Geberit verloren nach einer Verkaufsempfehlung von Berenberg 1,2 Prozent an Wert.

Die Aktien von Lindt&Sprüngli gaben mehr als drei Prozent nach. Der Schokohersteller erwartet nun mittel- bis langfristig ein Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent. Zuvor war die Firma von einem Plus von sechs bis acht Prozent ausgegangen.

Zu den Gewinnern zählten vor allem zyklische Titel und Finanzwerte. Im Tagesverlauf könnten hier die erwarteten Quartalszahlen von US-Grossbanken für zusätzliche Handelsimpulse sorgen. Die Index-Schwergewichte aus dem Pharmasektor Roche und Novartis legten rund ein Prozent zu, während Nestle knapp gehalten waren. (Reporter: Angelika Gruber, redigiert von Kerstin Dörr)