Schweizer Börse fester gesehen - Panalpina mit Kurssprung

Zürich, 16. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Mittwoch weiter vorrücken. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslich genannter Kurse um 0,4 Prozent fester mit 8856 Punkten. Der SMI-Future zog 0,2 Prozent auf 8756 Zähler an. Am Dienstag war der Leitindex um 0,7 Prozent gestiegen. Die Unsicherheit in Zusammenhang mit dem Brexit dürften stärkere Avancen am Mittwoch allerdings bremsen, erklärten Händler.

Sämtliche 20 Schweizer Standardwerte rückten vorbörslich vor. Die stärksten Kursgewinne verbuchten die Luxusgüterwerte Swatch und Richemont, die von Hoffnungen auf Konjunkturhilfen in China profitierten. Die Panalpina-Aktien kletterten über 20 Prozent auf 162 Franken. Die dänische DSV will den Schweizer Logistikkonzern für 170 Franken je Titel übernehmen.

Reporter: Oliver Hirt