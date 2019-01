Schweizer Börse vor EZB-Sitzung kaum verändert erwartet

Zürich, 24. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag verhalten starten. Vor der ersten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im neuen Jahr dürften sich die Anleger bedeckt halten, hiess es im Markt. Angesichts der zuletzt schwachen Konjunkturdaten und einer unter dem Zielniveau liegenden Inflation wird an den Märkten über neue Liquiditätsspritzen für Banken im Euro-Raum spekuliert. Auch die angespannte politische Lage in den USA und die Sorgen um die globale Konjunkturdynamik dürften die Kaufbereitschaft bremsen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslicher Kurse praktisch unverändert mit 8960 Punkten. Der SMI-Future sank um 0,1 Prozent auf 8865 Zähler. Am Mittwoch hatte das Bluechip-Barometer den dritten Tag in Folge nachgegeben und 0,1 Prozent eingebüsst.

Bei den Standardwerten wurden die Aktien von LafargeHolcim um ein Prozent schwächer indiziert, nachdem UBS eine Verkaufsempfehlung für den Zementkonzern ausgesprochen hat.

Am breiten Markt sanken die Anteile von Vifor Pharma um zwei Prozent. Das Unternehmen und sein Partner ChemoCentryx haben den Antrag auf eine vorläufige Zulassung des Medikaments Avacopan in Europa zurückgezogen und peilen nun 2020 auf Basis von Phase-III-Studiendaten eine reguläre Zulassung der Arznei zur Behandlung von Gefässentzündungen in der EU und den USA an.

Die Basilea-Titel zogen 4,1 Prozent an. Die Arzneimittelfirma und der Pharmariese Roche prüfen eine Kombination ihrer Medikamente Derazantinib beziehungsweise Tecentriq zur Behandlung von fortgeschrittenem Blasenkrebs.

Die Panalpina-Aktien ermässigten sich um 2,4 Prozent. Der dänische Logistikkonzern DSV drängt den Schweizer Rivalen bezüglich der vier Milliarden Franken schweren Übernahmeofferte nicht zu einer schnellen Antwort, sagte DSV-Konzernchef Jens Björn Andersen am Mittwoch zu Journalisten. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)