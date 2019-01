Schweizer Börse tritt vor EZB-Sitzung auf der Stelle

Zürich, 24. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Donnerstag verhalten gestartet. Vor der ersten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im neuen Jahr hielten sich die Anleger bedeckt, hiess es im Markt. Angesichts der zuletzt schwachen Konjunkturdaten und einer unter dem Zielniveau liegenden Inflation wird an den Märkten über neue Liquiditätsspritzen für Banken im Euro-Raum spekuliert. Auch die angespannte politische Lage in den USA und die Sorgen um die globale Konjunkturdynamik dürften die Kaufbereitschaft bremsen.

Der Leitindex SMI notierte mit 8960 Punkten geringfügig über dem Vortagesniveau. Am Mittwoch hatte das Bluechip-Barometer den dritten Tag in Folge nachgegeben.

Bei den Standardwerten überwogen die Gewinner. Gebremst wurde der Markt von den nachgebenden Pharmaschwergewichten Novartis und Roche. Die Aktien von LafargeHolcim fielen um 1,9 Prozent, nachdem UBS eine Verkaufsempfehlung für den Zementkonzern ausgesprochen hat. An die Spitze setzen sich die Sika-Anteile mit einem Plus von 2,5 Prozent nach einer Kurszielerhöhung durch HSBC.

Am breiten Markt zogen die Basilea-Titel 1,5 Prozent an. Die Arzneimittelfirma und Roche prüfen eine Kombination ihrer Medikamente Derazantinib beziehungsweise Tecentriq zur Behandlung von fortgeschrittenem Blasenkrebs. Die Anteile der Chip- und Sensorfirma AMS schossen nach guten Zahlen von STMicroelectronics 6,8 Prozent hoch. Dagegen ermässigten sich die Panalpina-Aktien um ein Prozent. Der Mehrheitsaktionär des Logistikkonzerns Kühne+Nagel hat im Hinblick auf einen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten, den der dänische DSV-Konzern schlucken will, abgewinkt. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)