Anleger an Schweizer Börse setzen auf Banken

Zürich, 11. Mrz (Reuters) - An der Schweizer Börse haben sich am Montag Schnäppchenjäger vorgewagt. Sie setzten vor allem auf konjunkturabhängige Unternehmen und Banken. Der Leitindex SMI legte daher nach den Verlusten zum Ende vergangener Woche um 0,7 Prozent zu auf 9334 Zähler. Für Verunsicherung unter den Anlegern sorgte jedoch weiterhin das Ringen um den geplanten Brexit.

Spitzenreiter an der Schweizer Börse waren die Titel von LafargeHolcim mit einem Plus von gut zwei Prozent. Auch die Grossbanken UBS und Credit Suisse waren gefragt. Die UBS hat sich in einem Rechtsstreit über mutmassliches Fehlverhalten im Zuge eines Börsengangs in Hong Kong mit dem dortigen Regulator geeinigt. Finanzielle Details waren zunächst nicht bekannt. Hoch im Kurs der Anleger standen auch der Personalvermittler Adecco und der Elektrokonzern ABB. Die Titel von Givaudan lagen leicht im Minus. Grund dafür war eine Rückstufung der Credit Suisse, die ihre Anlageempfehlung auf Underperform von Neutral gesenkt hat.

Zudem kommt es voraussichtlich im zweiten Quartal zu einem Neuzugang: Das Orthopädieunternehmen Medacta hat den Startschuss für seinen Börsengang (IPO) an der SIX gegeben. Die Gründerfamilie Siccardi will auch danach die Mehrheit behalten. Experten rechnen damit, dass sich im laufenden Jahr im Kielwasser von Medacta weitere Firmen in der Schweiz zu einem Gang aufs Parkett entscheiden dürften. Ein so aktives Jahr wie 2018 zeichnet sich aber nicht mehr ab. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Till Weber - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)