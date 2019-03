Schweizer Börse zieht an - Rieter nach Gewinnwarnung auf Talfahrt

Zürich, 13. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch zugelegt. Der Leitindex SMI rückte 0,5 Prozent auf 9380 Punkte vor. Für Schub sorgten vor allem die festen US-Börsen, die im frühen Geschäft dank guter Konjunkturdaten kräftig zulegten. Bremsend wirkte sich hingegen die andauernde Unsicherheit um das geplante Ausscheiden Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) aus. Das britische Parlament lehnt den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsvertrag weiter ab.

Sämtliche Standardwerte zogen an. An die Spitze setzte sich mit einem Kursplus von 1,2 Prozent auf 50,32 Franken der Zementhersteller LafargeHolcim. Die Analysten von JP Morgan erhöhten das Kursziel für die Aktien des Weltmarktführers auf 56 Franken. In der Gunst der Anleger standen auch die Bankwerte Credit Suisse, UBS und Julius Bär mit Zuwächsen von bis zu einem Prozent.

Am breiten Markt brachen die Rieter-Anteile 9,3 Prozent ein. Der Textilmaschinenbauer vergraulte die Anleger mit einer Gewinnwarnung. Das Unternehmen sieht sich nach eigenen Angaben mit einem schwachen Marktumfeld konfrontiert und erwartet für das laufende Jahr einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Mit Kapazitätsanpassungen und Massnahmen zur Kostensenkung - unter anderem der Streichung von rund fünf Prozent der Stellen weltweit - will Rieter gegensteuern.

Die Titel der Privatbank Edmond de Rothschild schnellten 7,3 Prozent auf 17.600 Franken hoch. Die Familie von Benjamin de Rothschild will das Geldhaus von der Börse nehmen und bietet den Rückkauf der Aktien zu 17.945 Franken an. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an bitte die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)