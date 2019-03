Schweizer Börse zieht kräftig an - defensive Indexgrössen gefragt

Zürich, 14. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag dem verhaltenen Trend an anderen Aktienmärkten getrotzt und kräftig zugelegt. Zu verdanken war das Plus vor allem der stark defensiven Ausrichtung des Marktplatzes: Die Anleger griffen zu den als vergleichsweise krisensicher geltenden Indexschwergewichten. Der Lebensmittelkonzern Nestle gewann 1,1 Prozent an Wert, die beiden Pharmariesen Novartis und Roche 0,6 beziehungsweise 0,9 Prozent. Der Leitindex SMI rückte 0,7 Prozent auf 9456 Punkte vor. Anderswo bremsten die andauernde Unsicherheit um die Modalitäten des Ausscheides Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) und die Angst vor einem langwierigen Handelsstreit zwischen den USA und China die Kaufbereitschaft der Anleger.

Am stärksten gefragt waren unter den Bluechips die Geberit-Aktien mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 414,10 Franken. Nach der jüngst veröffentlichten und gut aufgenommenen Jahresbilanz des Sanitärtechnikkonzerns erhöht Societe Generale das Kursziel auf 466 Franken. Lediglich das Bauchemieunternehmen Sika und der Uhren-Weltmarktführer Swatch verloren leicht an Wert.

Am breiten Markt schossen die Aktien des Leiterplatten-Herstellers Cicor nach einem kräftigen Gewinn- und Dividendenplus 13 Prozent hoch. Die Vifor-Anteile zogen sieben Prozent an. Die Pharmafirma verdoppelte den Gewinn im vergangenen Jahr nahezu. Dagegen brachen die Titel von Komax 17 Prozent ein, nachdem die Kabelmaschinen-Firma vor Gewinnrückgang im ersten Halbjahr gewarnt hatte. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)