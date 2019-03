Schweizer Börse gibt nach - UBS-Chef schickt Bankaktien auf Talfahrt

Zürich, 20. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Vor allem die Kursschwäche der Banken machte dem Markt zu schaffen. Der Bluechip-Index SMI sank um 0,8 Prozent auf 9449 Punkte, nachdem er am Vortag noch auf ein Jahreshoch gestiegen war. Die Anleger reagierten mit Verkäufen auf enttäuschende Firmennachrichten. Auch strichen sie vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank, der nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben wird, Gewinne ein.

Ganz oben auf den Verkaufszetteln standen Bankaktien. Die Anteile der UBS sanken um 2,5 Prozent. Der Chef der grössten Schweizer Bank, Sergio Ermotti, äusserte sich angesichts eines schwachen Jahresstars pessimistischer zu den Gewinnzielen für das laufende Jahr. Die Titel von Rivale Credit Suisse fielen um 3,2 Prozent, die des Vermögensverwalters Julius Bär sackten vier Prozent ab.

Gebremst wurde der Abstieg von den als vergleichsweise krisensicher geltenden Indexschwergewichten. Mit weniger als einem halben Prozent Kursabschlag hielten sich die Anteile des Lebensmittelkonzerns Nestle sowie der Pharmariesen Novartis und Roche besser als der Markt.

Am breiten Markt sanken die Aktien von Meyer Burger um fünf Prozent. Der Solarindustrie-Zulieferer muss sich auf der Generalversammlung im Mai auf Widerstand des Grossaktionärs Sentis einstellen. Dagegen stiegen die Mikron-Titel um 4,5 Prozent. Der Maschinenbauer verzehnfachte 2018 den Gewinn und stellte für das laufende Jahr mehr Umsatz und eine höhere Rentabilität in Aussicht. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)