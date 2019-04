Schweizer Börse zieht an - Defensive Schwergewichte bremsen

Zürich, 03. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch angezogen. Der Leitindex SMI rückte 0,3 Prozent auf 9562 Punkte vor, hinkte damit aber anderen Börsenplätzen merklich hinterher. Gebremst wurde der Markt von den Pharmawerten. Die als krisensicher geltenden Indexschwergewichte sind bei den Anlegern weniger gefragt, wenn sie auf eine anziehende Konjunktur setzen. Angesichts der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China und ein anziehendes Wirtschaftswachstum griffen die Investoren zu konjunktursensitiven Titel und Bankaktien.

An die Spitze der Bluechips setzte sich Julius Bär mit einem Kursplus von 3,6 Prozent, obwohl die Privatbank in der kommenden Woche aus dem SMI kippt. Dort muss Bär dem Augenheilkonzern Alcon Platz machen. Der Pharmakonzern Novartis spaltet die Sparte ab und sorgt so für einen der weltweit grössten Börsengänge im laufenden Jahr.

Gefragt waren auch Anteile von Industriefirmen und Banken. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB, des Zementherstellers LafargeHolcim und der Geldhäuser Credit Suisse und UBS stiegen um bis zu 2,3 Prozent. Die Aktien der Warenprüffirma SGS, die auch als SMI-Wackelkandidat gehandelt wurde, stiegen um 1,4 Prozent.

Auf der Verliererseite büssten Novartis und Roche jeweils rund ein halbes Prozent an Wert ein. Roche muss sich mit der Übernahme der US-Gentherapiefirma Spark Therapeutics gedulden, weil die US-Kartellbehörde FTC mehr Zeit zur Prüfung des Deals braucht. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)