Euro-Zinsfantasien heizen Schweizer Börse an - Franken steigt

Zürich, 18. Jun (Reuters) - Die Aussicht auf eine Zinssenkung im Euro-Raum hat am Dienstag die Schweizer Börse beflügelt. Der Leitindex SMI legte ein Prozent zu auf 9947 Zähler. EZB-Chef Mario Draghi hatte auf einem Notenbankforum erklärt, wenn die Inflation weiterhin nicht anziehe, werde zusätzlicher geldpolitischer Anschub erforderlich sein. Am Geldmarkt wird nun eine Zinssenkung im Euro-Raum noch in diesem Jahr erwartet. Der Euro gab daraufhin nach und der Franken legte zu der Gemeinschaftswährung etwas zu.

Unter den Schweizer Standardwerten waren die Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle gefragt. Zudem standen zyklische Aktien in der Gunst der Anleger - wohl auch weil die Aussicht auf weitere Stützungsmassnahmen der EZB die Hoffnung auf eine gute Wirtschaftsentwicklung näherte. Die Titel des Bauchemiekonzerns Sika legten zwei Prozent zu, die Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont gewannen jeweils gut ein Prozent an Wert.

Vergleichsweise verhalten entwickelten sich Bankaktien. Eine Zinssenkung in der Euro-Zone würde ihre Ertragschancen mindern. Die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse waren jeweils 0,3 Prozent im Plus.

Mittelfristig könnte es an der Schweizer Börse einen weiteren Neuzugang geben: Die Bankensoftwarefirma Avaloq peilt in den nächsten zwei bis vier Jahren einen solchen Schritt an, sagte Firmenchef Jürg Hunziker.