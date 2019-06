Novartis verhindert Abrutschen der Schweizer Börse

Zürich, 25. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag kaum verändert gezeigt. Der Leitindex SMI notierte mit 9898 Punkten praktisch auf dem Vortagesniveau. Ein Abrutschen ins Minus wie bei anderen europäische Börsenplätzen verhinderte in erster Linie Indexschwergewicht Novartis. Der Pharmawert stieg um 1,1 Prozent. Das umsatzstärkste Medikament des Arzneimittelherstellers muss sich in den USA vorerst nicht der Konkurrenz durch günstigere Nachahmerversionen stellen. Ein Bundesgericht untersagte den Verkauf von Generika des Multiple-Sklerose-Mittels Gilenya zumindest bis zur Entscheidung in einem laufenden Patentstreit.

Leichte Zugewinne erzielten auch der Lebensmittelkonzern Nestle und Novartis-Rivale Roche. Die drei SMI-Riesen gelten als vergleichsweise krisensicher, weswegen die Anleger in Zeiten der Unsicherheit verstärkt danach greifen. Das nahende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping und ein bevorstehender Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell dämpften die Risikobereitschaft der Investoren.

Unter den Standardwerten überwogen die Verlierer. Verkauft wurden vor allem Anteile von Unternehmen mit konjunktursensitivem Geschäft: Der Personalvermittler Adecco, der Elektrotechnikkonzern ABB, die Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch sowie die Banken Credit Suisse und UBS verloren zum Teil mehr als ein Prozent an Wert. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt )