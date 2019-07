Volumen an der Schweizer Börse ziehen nach Schutzmaßnahmen an

Zürich, 01. Jul (Reuters) - Am ersten Tag der Einführung von Restriktionen für den Handel von Schweizer Aktien an EU-Börsen ist das Volumen an der Schweizer Börse leicht überdurchschnittlich ausgefallen. Nach zwei Handelsstunden lag der Umsatz bei rund 1,03 Milliarden Franken, wie Zahlen der SIX am Montag zu entnehmen war. Im vergangenen Quartal lag dieser Wert bei durchschnittlich 902 Millionen Franken. Vor allem bei den kleinen und mittelgroßen Werten waren die Umsätze überdurchschnittlich.

Händler zufolge war aber vorerst unklar, ob dies mit den Restriktionen zu tun hat oder mit anderen Faktoren wie dem Quartalsbeginn oder der positiven Stimmung der Anleger angesichts der Feuerpause im Handelskonflikt zwischen den USA und China. “Der Handel läuft unauffällig”, sagte ein SIX-Sprecher.

Die Europäische Kommission hat die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX mit EU-Handelsplätzen Ende Juni auslaufen lassen. Das hat zur Folge, dass grundsätzlich Banken und Vermögensverwalter aus der EU nicht mehr an der SIX handeln dürften. Um die heimische Börse vor einem Volumeneinbruch zu schützen, nützt die Schweizer Regierung aber ein gesetzliches Schlupfloch und hat den Handel mit Schweizer Aktien an EU-Börsen ab heute untersagt. Viele Anleger müssen Schweizer Aktien dann über die SIX handeln. Experten rechnen damit, dass das die Umsätze an der Schweizer Börse in den kommenden Tagen und Wochen ankurbeln dürfte.

Der Börsenstreit ist Teil des Konflikts über die Ausgestaltung der Partnerschaft zwischen der Schweiz und der Staatengemeinschaft. (Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Paul Arnold und Hans-Edzard Busemann)