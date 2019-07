Schweizer Börse verliert - UBS gibt Vortagesgewinne ab

Zürich, 24. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch an Boden verloren. Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag hätten sich die Anleger zurückgehalten, sagten Händler. Eine Zinssenkung der Eurohüter könnte nach Einschätzung von Experten auch die Schweizerische Nationalbank unter Zugzwang bringen, nachzuziehen. Der SMI gab 0,5 Prozent nach auf 9913 Zähler.

Unter Abgabedruck standen vor allem die Titel der UBS. Die Aktie der grössten Schweizer Bank hatte am Vortag nach dem Quartalsbericht deutlich zugelegt. Nun gab sie jedoch gut vier Prozent nach. In ihrem Sog rutschten auch die Anteilsscheine der Rivalin Credit Suisse gut ein Prozent ab. Sie will ihre Halbjahreszahlen kommende Woche präsentieren.

Zu den Verlierern gehörten auch Schwergewichte wie der Pharmakonzern Novartis oder der Lebensmittelkonzern Nestle. Einige zyklische Werte wie der Bauchemiekonzern Sika und der Elektrokonzern ABB und der Pharmakonzern Roche legten hingegen zu - wohl in Erwartung guter Zahlen. Alle drei Unternehmen wollen am Donnerstag ihre Halbjahresbilanz präsentieren.

Am breiten Markt gaben die Clariant-Titel knapp zwei Prozent nach, nachdem der Spezialchemiekonzern überraschend den Rücktritt von Firmenchef Ernesto Occhiello angekündigt hatte.

Die Aktien des Vermögensverwalters EFG brachen gut fünf Prozent ein. Das Institut hatte sein selbst gestecktes Ziel für neue Gelder, die die reiche Kundschaft der Bank anvertraut, verfehlt. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)