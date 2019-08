Schweizer Börse bröckelt ab - Handelsstreit belastet

Zürich, 02. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Freitag abgerutscht. Der Schweizer Leitindex gab 0,9 Prozent nach auf 9831 Zähler. Grund dafür war die neuerliche Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China: US-Präsident Donald Trump hatte neue Sonderzölle auf chinesische Waren angekündigt. Der Handelskrieg schlägt sich mittlerweile auch in der Schweizer Industrie nieder, wo die Geschäfte so schlecht laufen, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Zudem steigt angesichts der jüngsten Eskalation an den Börsen die Verunsicherung und lässt Anleger in “sichere Häfen” wie den Franken fliehen, der erneut auf ein Zwei-Jahres-Hoch zum Euro kletterte. Das verteuert jedoch Schweizer Waren im Ausland und bremst somit die exportorientierte Wirtschaft.

Besonders gross waren die Kursverluste an der Schweizer Börse bei Banken und Firmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäftsmodell. Die Credit-Suisse-Aktien gaben knapp fünf Prozent nach, jene der Konkurrentin UBS gut zwei Prozent. Darüber hinaus trennten sich die Anleger von den Luxusgüterherstellern Swatch und Richemont, die jeweils knapp vier Prozent an Wert einbüssten. Auch andere zyklische Werte wie der Zementkonzern LafargeHolcim, der Elektrokonzern ABB und der Personalvermittler Adecco verloren zwischen zwei und drei Prozent.

Die Gewinner waren rar: Die Genussscheine von Roche legten 0,7 Prozent zu, während die Aktien der Konkurrentin Novartis 0,7 Prozent abrutschten. Die Nestle-Papiere - ein weiteres Index-Schwergewicht neben den Pharmaaktien - lagen leicht im Minus.