Schweizer Börse legt leicht zu

Zürich, 09. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat zum Ende der Woche etwas zugelegt. Den steilen Aufwärtstrend des Vortages konnte der Leitindex SMI jedoch nicht fortsetzen. Am Nachmittag war er 0,3 Prozent im Plus bei 9785 Zählern, nachdem er am Donnerstag 2,3 Prozent zugelegt hatte. Gefragt waren insbesondere defensive Werte wie die Pharmaschwergewichte und der Lebensmittelkonzern Nestle. Sie stehen besonders in unruhigen Zeiten weit oben auf den Kaufzetteln der Anleger: Und neben dem anhaltenden US-chinesischen Handelsstreit und dem Gezerre um den Brexit waren diese auch um die Zukunft der Regierung Italiens besorgt: Dort droht ein Bruch der Koalition.

Grösster Gewinner waren die Genussscheine des Pharmakonzerns Roche mit einem Plus von 1,5 Prozent. Die Titel der Konkurrentin Novartis legten 0,2 Prozent zu. Nestle gewannen 0,9 Prozent an Wert.

Gefragt waren darüber hinaus die Titel der Versicherung Zurich, die am Donnerstag mit ihrem Quartalsergebnis die Aktionäre überzeugt hatte.

Zu den Verlierern gehörten hingegen Firmen, deren Geschäft stark an der Wirtschaftsentwicklung hängt: Der Bauchemiekonzern Sika, der Sanitärtechnikkonzern Geberit und der Zementkonzern LafargeHolcim gaben zwischen ein und knapp zwei Prozent nach.

Zudem trennten sich die Investoren angesichts der Regierungskrise in Italien von Bankaktien. Die Papiere der UBS und der Credit Suisse gaben etwas nach.