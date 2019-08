Zurückhaltung an Schweizer Börse zu Wochenbeginn

Zürich, 12. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat zu Wochenbeginn leicht zugelegt. Im Fokus der Anleger standen Einzelwerte, zu denen es kursbewegende Nachrichten gab. Ansonsten hielten sich die Kursausschläge in Grenzen - auch weil sich viele Investoren angesichts der Unsicherheiten durch den Handelsstreit weiterhin zurückhielten, sagten Börsianer. Der Leitindex SMI legte 0,6 Prozent zu auf 9805 Zähler.

Mit Abstand grösster Gewinner waren die Titeln von ABB, nachdem der Elektrokonzern einen neuen Firmenchef angekündigt hatte: Sandvik-Chef Björn Rosengren soll Anfang März den Chefsessel übernehmen. Er gilt als Fachmann für Restrukturierungen. Die Aktie legte 3,6 Prozent zu.

Zu den Verlierern zählten die Luxusgüterwerte Richemont und Swatch mit einem Minus von jeweils rund zwei Prozent. Grund dafür waren die Spannungen in Hongkong, wo der Flugverkehr eingestellt wurde. China ist für die Firmen ein wichtiger Markt.

Auch die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse gaben jeweils etwa ein Prozent nach. Börsianer führten das auch auf die erwarteten Zinssenkungen in wichtigen Währungsräumen zurück. Niedrige Zinsen lasten ganz generell auf den Erträgen von Banken.

Am breiten Markt gaben die Titel des Chipherstellers AMS fast zwölf Prozent nach. Das österreichische Unternehmen will im Rennen um Osram die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle ausstechen und die angeschlagene Münchner Lichttechnik-Firma für bis zu 4,3 Milliarden Euro übernehmen. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Christina Amann - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)