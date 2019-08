Schweizer Börse nach Achterbahnfahrt im Plus

Zürich, 13. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag angesichts einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit zugelegt. Das Büro des US-Handelsbeauftragten hatte am Nachmittag mitgeteilt, zehnprozentige Zölle auf bestimmte chinesische Güter wie Laptops und Mobiltelefone aufzuschieben. Daraufhin drehte der Schweizer Leitindex SMI ins Plus und notierte 0,2 Prozent höher bei 9776 Zählern. Zuvor war er teilweise deutlich ins Minus gerutscht - auch weil neben der Regierungskrise in Italien und den Protesten in Hongkong der Kollaps der argentinischen Börse die Stimmung drückte.

Zu den grössten Gewinnern zählten die Luxusgüterwerte Swatch und Richemont mit einem Plus von knapp zwei Prozent und mehr. Für sie ist China ein wichtiger Absatzmarkt. Gefragt waren auch die Aktien von ABB, nachdem der Elektrokonzern am Montag mit Björn Rosengren einen neuen Vorstandschef präsentiert hatte. Die Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim profitierten von einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs und legten gut ein Prozent zu.

Bei den Bankaktien gewannen Credit Suisse rund ein Prozent, während die Aktien der Konkurrentin UBS 0,5 Prozent nachgaben.

Grösster Verlierer waren die Titel von Novartis, nachdem der US-Senat von dem Pharmakonzern mehr Informationen wegen manipulierter Testdaten bei seiner Gentherapie Zolgensma gefordert hatte. Die Genussscheine der Rivalin Roche waren knapp gehalten. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)