Rezessionsangst ergreift Schweizer Anleger

Zürich, 14. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch dem europaweiten Rückzug der Aktienmärkte angeschlossen und deutlich Boden verloren. Der Leitindex SMI fiel um 1,5 Prozent auf 9640 Punkte. Unter den Anlegern machte sich die Angst vor einer Rezession breit: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal, die lahmende chinesische Industrieproduktion führte die negativen Folgen des Handelsstreits vor Augen, und in den US werfen zweijährige Bonds erstmals seit den Zeiten der Finanzkrise mehr Ertrag ab als zehnjährige. Eine sogenannte inverse Zinskurve gilt als Signal für einen bevorstehenden Abschwung.

Alle 20 Schweizer Bluechips rutschten ins Minus. Ganz oben auf den Verkaufszetteln standen konjunktursensitive Papiere und Finanzwerte: Der Uhrenhersteller Swatch und die Bank UBS verloren mehr als vier Prozent an Wert, der Personaldienstleister Adecco, der Luxusgüter-Hersteller Richemont und die Credit Suisse über drei Prozent. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB, der Prüffirma SGS und des Zementproduzenten LafargeHolcim büßten mehr als zwei Prozent ein.

Etwas gebremst wurde der Abstieg von den als vergleichsweise krisensicher geltenden Indexschwergewichten. Die Anteile des Lebensmittelkonzerns Nestle verloren weniger als ein Prozent, die der Pharmariesen Novartis und Roche etwas mehr als ein Prozent aber weniger als der Markt. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)