Schweizer Börse legt zu - Anleger schöpfen Mut

Zürich, 16. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat zum Wochenausklang auf breiter Front zugelegt. Nach einer turbulenten Woche notierte der Schweizer Leitindex SMI am Freitag gut ein Prozent im Plus bei 9709 Zählern. Von einer nachhaltigen Erholung gingen Börsianer aber nicht aus - zumal ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China nicht absehbar ist. Der Schlagabtausch zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften hatte die Börsen in den vergangenen Tagen fest im Griff.

Sämtliche Schweizer Standardwerte notierten im Plus. Für Aufsehen sorgte vor allem eine Ankündigung des deutschen Sunrise-Grossaktionärs Freenet: Dieser sperrt sich gegen eine milliardenschwere Kapitalerhöhung zur Finanzierung der geplanten 6,3 Milliarden Franken schweren Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz durch Sunrise. Damit wird der Deal für Sunrise zur Zitterpartie. Die Sunrise-Aktie legte dennoch gut drei Prozent zu - wohl weil die Kapitalerhöhung in den Augen einiger Anleger nun weniger wahrscheinlich erscheint. Die Titel der Swisscom, die mit der Fusion einen wesentlich stärkeren Wettbewerber vor sich hätte, legten 2,5 Prozent zu.

Gefragt waren darüber hinaus die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche mit einem Kursplus von jeweils mehr als einem Prozent. Und auch die zuletzt gebeutelten Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse legten zu. Etwas kleiner fiel das Plus bei einigen zyklischen Werten aus - etwa bei Richemont oder Geberit.