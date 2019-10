Schweizer Börse geht nach Allzeithoch die Luft aus

Zürich, 29. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse hat nach ihrem jüngsten Rekordlauf am Dienstag eine Pause eingelegt. Der Leitindex SMI rückte zwar 0,1 Prozent auf 10.243 Punkte vor, blieb allerdings unter dem am Vortag vorübergehend erreichten Allzeithoch von 10.255 Zählern - dem zweiten in Folge.

Bei den Standardwerten hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage. An die Spitze setzen sich die beiden Bauwerte LafargeHolcim und Sika nachdem Barclays beziehungsweise die Credit Suisse die Kursziele angehoben hatten.

Am stärksten gebremst wurde der SMI von leichten Kurseinbussen der Schwergewichte Nestle und Roche. Der Luxusgüterkonzern Richemont verlor nach dem Kurssprung vom Montag im Sog der Übernahmepläne von LVMH für den US-Edeljuwelier Tiffany 0,3 Prozent.

Am breiten Markt brachen die Kuros-Aktien 9,5 Prozent ein, nachdem die auf Wundheilung spezialisierte Firma Pläne für eine Kapitalerhöhung publik machte. Die Anteile von Schmolz+Bickenbach schossen 6,5 Prozent hoch. Bei dem Stahlproduzenten zeichnet sich ein Machtkampf zwischen dem russischen Milliardär Viktor Vekselberg und dem zweitgrößten Eigentümer Martin Haefner ab, der im Rahmen einer Kapitalerhöhung Vekselberg als grössten Anteilseigner verdrängen will. Vekselberg will vier Verwaltungsräte auswechseln, darunter Präsident Jens Alder. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)