Schweizer Börse beendet Rekordlauf

Zürich, 31. Okt (Reuters) - Der Schweizer Börse ist am Donnerstag nach ihrem jüngsten Rekordlauf die Puste ausgegangen. Der Leitindex SMI gab 0,1 Prozent nach auf 10.242 Zähler. Zuvor hatte die Börse vier Tage in Folge neue Höchststände erklommen. Auf den Kursen lastete vor allem der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed war am Markt bereits weitgehend erwartet worden und sorgte daher für keine großen Reaktionen mehr.

Zu den Verlierern zählten vor allem Bankaktien und Titel von Unternehmen, die von einer Wirtschaftsabkühlung besonders betroffen wären. Die Aktien der Credit Suisse gaben am Tag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen 1,7 Prozent nach - nachdem sie bereits am Vortag 2,6 Prozent verloren hatten. Die Aktien von Swiss Re verbilligten sich um ein Prozent. Der Rückversicherer zahlt wegen teurer Katastrophenschäden und dem im Sommer abgeblasenen Börsengang einer Tochter weniger Geld an seine Aktionäre als in Aussicht gestellt. Auf den Verkaufszetteln standen darüber hinaus die Grossbank UBS, der Elektrokonzern ABB, der Personalvermittler Adecco und der Zementkonzern LafargeHolcim.

Gefragt waren hingegen die Titel von Geberit mit einem Plus von 1,6 Prozent. Der Sanitärtechnikkonzern hat dank Preiserhöhungen und tieferer Rohmaterialpreise mehr verdient. Die Swisscom-Aktie legte 0,7 Prozent zu. Zwar verdiente der Konzern in den ersten neun Monaten weniger - bestätigte aber dennoch seine Prognose.