Schweizer Anleger greifen zu - Rekordhoch aber ausser Reichweite

Zürich, 06. Nov (Reuters) - Die Anleger an der Schweizer Börse haben sich am Mittwoch in Kauflaune gezeigt. Der Leitindex SMI stieg um 0,4 Prozent auf 10.318 Punkte, blieb aber merklich unter dem zu Wochenanfang erreichten Rekordhoch. Für Rückenwind sorgten die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Zollstreit und besser als erwartete Auftragszahlen der deutschen Industrie, dem grössten Abnehmer der exportorientierten Schweizer Industrie.

Bei den Standardwerten überwogen die Gewinner leicht. Ein Branchentrend war nicht erkennbar. Ganz vorne zu finden waren der Elektrotechnikkonzern ABB, das Prüfunternehmen SGS oder das Bauchemieunternehmen Sika. Auch zu den Anteilen der Grossbank UBS griffen die Investoren. Den grössten Beitrag zum SMI-Anstieg leistet der als eher defensive Anlage geltende Lebensmittelkonzern Nestle, der 1,1 Prozent an Wert gewann. Grössere Einbussen gab es für die Sanitärtechnikfirma Geberit und den Personaldienstleister Adecco.

Am breiten Markt sanken die Aktien von Barry Callebaut um 2,2 Prozent, obwohl der Schokolade- und Kakaohersteller im Geschäftsjahr 2018/19 mehr verkaufte und verdiente, acht Prozent mehr Dividende zahlt und seine Mittelfristziele bekräftigte. Analysten verwiesen auf die Wachstumsverlangsamung in Schlussquartal und den starken Kursanstieg im bisherigen Jahresverlauf. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)