Schweizer Börse setzt Rekordjagd fort

Zürich, 19. Nov (Reuters) - An der Schweizer Börse haben am Dienstag die Optimisten die Oberhand behalten. Der Leitindex SMI erklomm den zweiten Tag in Folge ein Allzeithoch - 10.429 Punkte -, bevor das Interesse der Anleger etwas erlahmte. Rund eine Stunde vor Handelsschluss notierte das Bluechip-Barometer noch um 0,3 Prozent höher bei 10.380 Zählern. Für Kauflaune sorgten der Rekordlauf der US-Börsen und zunehmende Zuversicht, dass sich die Konjunktur belebt.

An die Spitze der Standardwerte setzte sich der Uhrenkonzern Swatch mit einem Kurszuwachs von einem Prozent. Auch zu den Aktien des Luxusgüter-Herstellers Richemont griffen die Investoren, nachdem die Schweizer Uhrenexporte im Oktober überraschend angezogen hatten. Aber auch andere Unternehmen mit konjunkturabhängigem Geschäft und Finanzwerte waren gefragt.

Nur geringe Zugewinne beziehungsweise sogar Verluste gab es für die als eher defensive Anlagen geltenden Indexschwergewichte Novartis und Nestle. Das Muster durchbrach Roche mit 0,9 Prozent Kursanstieg. Der Pharmakonzern hatte sich in der Vorwoche mit dem Kauf der US-Biotech-Firma Promedior eine vielversprechende Arznei zur Behandlung der Lungenerkrankung IPF gesichert.

Am breiten Markt rückten die Anteile von Julius Bär 0,5 Prozent vor. Die Privatbank versüsst ihren Eigentümern eine Wachstumswarnung mit einem Aktienrückkauf. Dagegen schmissen die Anleger die Titel von Sonova auf den Markt, obwohl der Hörgeräte-Hersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose anhob.[nL8N27Z0XQ (Reporter: Paul Arnold. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)