Schweizer Börse stabil - Kurssprünge bei Nebenwerten

Zürich, 09. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist wenig verändert in die Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI notierte am Nachmittag gehalten auf 10.463 Punkten. Neben der drohenden Verschärfung der US-Strafzölle bremste die nahende Parlamentswahl in Grossbritannien die Kaufbereitschaft der Anleger.

Die Standardwerte rutschten mehrheitlich ins Minus, wobei die Kursabschläge unter einem Prozent blieben. Ein Branchentrend war nicht ersichtlich. Einbussen verzeichnete etwa der Pharmazulieferer Lonza, dessen Aktien 0,5 Prozent nachgaben. An die Spitze der Kursgewinner setzte sich der Zementhersteller LafargeHolcim mit einem Plus von 0,5 Prozent.

Zum Teil markante Kursausschläge gab es am breiten Markt. So schossen die Anteile von Schmolz+Bickanbach 16 Prozent hoch, nachdem die Finanzmarktaufsicht (Finma) den Weg für die dringend benötigte Kapitalerhöhung des mit einer branchenweiten Nachfrageschwäche und Verlusten kämpfenden Stahlproduzenten freigemacht hatte. Die Aktien des Implantatherstellers Medacta machten einen Teil der Vorwochenverluste wett und stiegen vier Prozent. Auf der Verliererseite sackten die Autoneum-Titel nach einer Verlustwarnung des Autozulieferers zehn Prozent ab. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt )