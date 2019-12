Schweizer Börse - Anleger bleiben vor Fed und EZB vorsichtig

Zürich, 11. Dez (Reuters) - An der Schweizer Börse sind die Anleger vor den Zinsentscheidungen in den USA und Europa in Deckung geblieben. Zwar stieg der Leitindex SMI am Mittwoch nach zwei Verlusttagen, der Zugewinn war mit 0,1 Prozent auf 10.402 Punkte aber moderat. Eine Leitzinsänderung der US-Notenbank am Abend gilt als ausgeschlossen, das Augenmerk gilt möglichen Hinweisen von Fed-Chef Jerome Powell auf das weitere Vorgehen der Währungshüter. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) werden am Donnerstag keine Zinsschritte erwartet.

Bei den Standardwerten überwogen die Gewinner. An die Spitze setzen sich konjunktursensitive Werte wie der Elektrotechnikkonzern ABB, der Zementhersteller LafargeHolcim oder die Bauchemiefirma Sika. Die Versicherer Swiss Re und Zurich stiegen nach Kurszielerhöhungen durch die Bank of Amerika. Die rote Laterne hielt die Credit Suisse mit 0,5 Prozent Kursminus. Die zweitgrösste Schweizer Bank kippte ihre Gewinnziele für das laufende und das kommende Jahr.

Am breiten Markt stiegen die Autoneum-Anteile nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Tage infolge einer Verlustwarnung des Autozulieferers um 5,2 Prozent. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)