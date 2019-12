Umschichtungen aus sicheren Werten belasten Schweizer Börse

Zürich, 13. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Freitag gegen den internationalen festeren Trend an Boden verloren. Händler erklärten, Klarheit im Brexit-Drama und die Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit lockten die Anleger europaweit in riskantere Titel. Im Gegenzug verkauften sie Aktien von Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, die in der Schweiz besonders stark vertreten sind. Der SMI sank um 0,2 Prozent auf 10.434 Zähler. Auch im Verlauf der ganzen Woche resultierte ein leichtes Minus.

Tiefer notierten etwa der Nahrungsmittelriese Nestle sowie die Pharmatitel Roche und Novartis. Schlusslicht unter den Standardwerten war Swiss Life mit einem Abschlag von einem Prozent. Die Aktien des Lebensversicherers haben im laufenden Jahr kräftig zugelegt.

Zu den Gewinnern gehörten dagegen der Personalvermittler Adecco, der Zementkonzern LafargeHolcim und der Elektrotechnikkonzern ABB, die von einer wirtschaftlichen Aufhellung profitieren dürften. Bei den Nebenwerten kletterten Plazza 2,3 Prozent. Die Immobiliengesellschaft stellte für 2019 ein über den Erwartungen liegendes Betriebsergebnis in Aussicht. Andere Branchenvertreter wie Swiss Prime Site gaben dagegen nach. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Olaf Brenner)