Schweizer Börse schafft neuen Rekord - Richemont gefragt

Zürich, 17. Jan (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Freitag ein neues Allzeithoch markiert. Händler erklärten, gute Konjunkturdaten und Firmenergebnisse hätten dem Markt Schub verliehen. Der SMI legte 1,3 Prozent auf 10.837 Punkte zu. Im Handelsverlauf markierte das Börsen-Barometer bei 10.849 Punkten einen Rekordstand. In den USA wurden im Dezember so viele Wohnbauprojekte begonnen wie zuletzt vor 13 Jahren. Dazu kamen ermutigenden chinesischen Daten. Im Verlauf der gesamten Woche resultierte für den SMI ein Plus von 1,8 Prozent.

Die Richemont-Aktien waren unter den Standardwerten Tagessieger mit einem Plus von fünf Prozent. Analysten erklärten, dank eines guten Schmuckgeschäfts sei der Luxusgüterkonzern im Quartal schneller gewachsen als erwartet. Roche verteuerten sich nach einer Kurszielerhöhung durch einen Broker um 2,2 Prozent. Dagegen schwächten sich Adecco um 0,3 Prozent ab. Der Personalvermittler bekommt einen neuen Finanzchef.

Bei den Nebenwerten sackten Ascom gut vier Prozent ab. Die Technologiefirma enttäuschte 2019 mit einem Umsatzrückgang und tritt nun auf die Kostenbremse. Dagegen kletterten die Titel des Fondshauses GAM um zehn Prozent. Die Firma schnitt im vergangenen Jahr etwas besser ab als Analysten erwartet hatten.