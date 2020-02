Schweizer Börse nimmt Rekordjagd wieder auf

Zürich, 17. Feb (Reuters) - Die Schweizer Börse ist zum Wochenstart auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Bluechip-Index SMI zog vorübergehend bis auf 11.181 Punkte an, bevor die Kauflust der Anleger abebbte. Zuletzt notierte der SMI noch um 0,2 Prozent höher bei 11.155 Zählern. Für gute Stimmung sorgten neue Wirtschaftsstimuli in China zur Bewältigung der Folgen des Coronavirus-Ausbruchs. Wegen der auf die globale Konjunktur zukommenden Belastungen blieben die Investoren allerdings vorsichtig.

Gefragt blieben die Zurich-Aktien mit 0,9 Prozent Anstieg. Nach dem vergangene Woche veröffentlichten Gewinn- und Dividendenplus hoben weitere Banken und Broker das Kursziel für den Versicherer an. Eine Kurszielerhöhung durch die UBS verhalf dem Lebensmittelriesen Nestle zu einem Kursplus von 0,4 Prozent.

Ein leichtes Minus gab es beim Pharmaschwergewicht Novartis nachdem Citigroup die Anlageempfehlung auf "Neutral" von "Buy" zurückgenommen hat. Die Titel der Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch gaben 0,6 und 0,1 Prozent nach. Der Branche droht wegen der Unruhen in Hongkong und dem Coronavirus-Ausbruch in China - zwei der wichtigsten Absatzmärkte - ein tristes Jahr.