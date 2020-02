Schweizer Börse gibt nach - Coronavirus-Angst kehrt zurück

Zürich, 20. Feb (Reuters) - Der Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in der südkoreanischen Millionenstadt Daegu hat am Donnerstag die Angst vor einer weltweiten Ansteckungswelle neu angefacht und die Schweizer Börse ins Minus gedrückt. Der Leitindex SMI sank um 0,5 Prozent auf 11.211 Punkte.

Bei den Standardwerten hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage. An die Spitze setzte sich die UBS mit einem Kurszuwachs von 1,8 Prozent. Mit einem überraschenden Chefwechsel will sich die Grossbank fitmachen für eine digitale Zukunft. Ralph Hamers, Vorstandschef des niederländischen Geldhauses ING, soll Sergio Ermotti Anfang November als Konzernchef ablösen.

Die rote Laterne gab es für Swiss Re: Die Anteile des Rückversicherers brachen 6,7 Prozent ein, obwohl die Aktionäre nach einem Spartenverkauf und trotz Milliardenzahlungen für große Katastrophen mehr Geld erhalten sollen.

Am breiten Markt schossen die Titel der GAM Holding zwölf Prozent hoch. Das krisengeschüttelte Fondshause will zusätzlich 40 Millionen Franken Kosten einsparen. Dagegen sanken die Aktien von Julius Bär um 1,7 Prozent. Der lasche Umgang mit den Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche brachte der Privatbank eine harsche Rüge der Finanzmarktaufsicht (Finma) und ein teilweises Geschäftsverbot ein.