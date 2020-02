Schweizer Börse fällt auf Jahrestief - Erster Coronavirus-Fall

Zürich, 25. Feb (Reuters) - Die Talfahrt der Schweizer Börse hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der Leitindex SMI fiel vorübergehend auf ein Jahrestief und notierte zuletzt noch um 1,7 Prozent schwächer bei 10.536 Punkten. Eine erste bestätigte Coronavirus-Ansteckung in der Schweiz und die Ausbreitung der Infektion in Europa fachte die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie neu an. Bereits am Montag hatte das Bluechip-Barometer deswegen den größten Kurseinbruch seit August 2015 verbucht.

Die Standardwerte gaben mit Ausnahme von Lonza nach. Grösster Verlierer war Novartis mit einem Kursrutsch von 4,4 Prozent. Der Pharmakonzern geht Berichten über schwere Nebenwirkungen seines jüngst zugelassenen Augenmedikaments Beovu nach. Novartis verspricht sich von der Arznei eine Milliarde Dollar oder mehr Jahresumsatz, Analysten billigen dem Mittel zum Teil noch deutlich höhere Verkaufserlöse zu.

Kurseinbussen von zwei Prozent und mehr gab es auch für die Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie den Augenheilkonzern Alcon. Vergleichsweise gut hielten sich die als relativ krisensicher geltenden Unternehmen Nestle und Roche: Der Lebensmittelkonzern und der Arzneimittelhersteller verloren 0,8 beziehungsweise 0,9 Prozent an Wert.