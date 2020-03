Schweizer Börse startet Woche mit neuem Kursrutsch

Zürich, 23. Mrz (Reuters) - Trotz massiver Geldspritzen der US-Notenbank (Fed) ist die Schweizer Börse am Montag erneut abgesackt. Der SMI verlor am Montag 4,4 Prozent auf 8244 Zähler. Die Fed brachte zwar neue Massnahmen auf den Weg, mit denen unter anderem der Kreditfluss an Haushalte und kleine Firmen unterstützt werden soll. Anleger monierten aber, dass weitere breit angelegte Konjunkturhilfen notwendig seien, um die Wirtschaft vor einem Absturz zu bewahren.

Zu den grössten Verlierern gehörten deshalb die Aktien von Firmen, deren Erfolg stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Der Personalvermittler Adecco brach fast zehn Prozent ein, währen der Elektrotechnikanbieter ABB knapp sieben Prozent an Wert verlor. Die Aktien des Augenheil-Unternehmens Alcon rauschten über zehn Prozent in die Tiefe. Vergleichsweise gut hielt sich der Aromenhersteller Givaudan mit einem Minus von 0,9 Prozent.

Bei den Nebenwerten legten Implenia 3,5 Prozent zu. Der Baukonzern schränkt aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen behördlichen Massnahmen im mehreren Ländern die Arbeit auf Baustellen ein. Die im Bereich digitale Farbmanagementlösungen tätige Datacolor rechnet mit einer Beeinträchtigung durch die Seuche. Die Aktien gaben elf Prozent nach.