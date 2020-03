Schweizer Anleger greifen zu - Grösstes Kursplus seit Finanzkrise

(mit Schlusskursen)

Zürich, 24. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag den grössten Kurssprung seit Oktober 2008 hingelegt. Der Leitindex SMI stieg um sieben Prozent auf 8733 Punkte. Auch in New York, London, Frankfurt und an anderen Börsenplätzen schalteten die Anleger in der Hoffnung auf ein zwei Billionen Dollar schweres Rettungspaket für die US-Wirtschaft auf “Kaufen” um.

An die Spitze setzten sich die zuletzt unter die Räder gekommenen Finanzwerte. Die Versicherer Swiss Liefe, Swiss Re und Zurich sowie die Grossbanken Credit Suisse und UBS gewannen zwischen zwölf und knapp 17 Prozent an Wert. Stark gefragt waren auch Aktien von Unternehmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäft: Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB, des Personaldienstleisters Adecco, des Sanitärtechnik-Unternehmens Geberit, des Zementherstellers LafargeHolcim und der Bauchemiefirma Sika verbuchten zweistellige Kurszuwächse.

Die als eher defensive Anlagen geltenden Indexschwergewichte hinkten dem Markt hinterher: Die Nestle-Anteile zogen 2,4 Prozent an, die Pharmawerte Novartis und Roche 3,6 beziehungsweise 4,6 Prozent.

Am breiten Markt schossen die Anteile des Duty-free-Shop-Betreibers Dufry um mehr als ein Fünftel hoch. Die Goldman-Sachs-Analysten rechnen bei dem von der Coronavirus-Krise schwer getroffenen Unternehmen nicht mit einem Liquiditätsengpass. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)