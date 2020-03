Starker Lauf der Schweizer Börse bricht ab

Zürich, 27. Mrz (Reuters) - An der Schweizer Börse hat die kräftige Kurserholung der Vortage am Freitag ein Ende gefunden. Der SMI sackte um 2,1 Prozent auf 8993 Punkte ab. Händler erklärten, die Anleger hätten vor dem Wochenende ihre Gewinne eingefahren. Es sei viel zu früh, bezüglich der immer noch voranschreitenden Ausbreitung des Coronavirus oder der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Verwerfungen Entwarnung zu geben, sagte ein Händler. Dank der billionenschweren Stützungsmassnahmen von Regierungen und Notenbanken resultierte im Verlauf der gesamten Woche immer noch ein Plus von 4,4 Prozent.

Deutliche Rückschläge verbuchten insbesondere die Aktien der Grossbanken. Credit Suisse verloren 7,8 Prozent, UBS 5,5 Prozent. LafargeHolcim sackten 5,6 Prozent ab, nachdem der Zementriese angesichts von Produktionsunterbrüchen in vielen Ländern die Prognose für das Gesamtjahr gekippt hatte. Einziger Gewinner unter den Schweizer Standardwerten waren die Titel des Pharmakonzerns Roche mit einem Plus von 0,2 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde hat den Zulassungsantrag der Roche-Tochter Genentech für Xofluza zur Behandlung von Kindern mit Grippe angenommen.