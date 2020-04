Finanzwerte ziehen Schweizer Börse ins Plus

Zürich, 02. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag einen Teil der Vortagesverluste wieder wettgemacht. Der SMI zog um 0,9 Prozent auf 9250 Punkte an. Händler erklärten, den sprunghaften Anstieg der US-Arbeitslosen hätten die Anleger schnell weggesteckt. Den Aktien vieler Schweizer Unternehmen mit einem hohen Anteil an Fremdwährungseinnahmen sei zudem der Anstieg des Dollars zum Franken zu Gute gekommen.

Gesucht waren vor allem Finanzwerte. Credit Suisse kletterten 3,3 Prozent, UBS 3,1 Prozent. Die Analysten von Berenberg gaben den Schweizer Instituten gegenüber ihren französischen und deutschen Rivalen den Vorzug. Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re legten drei Prozent zu. Ebenfalls in der Gunst der Anleger stand der Aromenhersteller Givaudan. Dagegen stiessen die Anleger die Alcon-Aktien ab. Die Titel des Augeheilkonzerns büssten drei Prozent ein. Auch die Aktien des Bauchemieunternehmens Sika sackten ab.

Bei den Nebenwerten verloren Georg Fischer 1,3 Prozent. Der Industriekonzern schliesst wegen der Coronavirus-Pandemie mehrere europäische Werke für die nächsten Wochen teilweise oder ganz. Feintool ermässigten sich um 1,9 Prozent. Der Autozulieferer will die ursprünglich geplante Dividende von einem Franken je Aktie ausfallen lassen. (Reporter: Oliver Hirt Redigiert von Scot W. Stevenson)