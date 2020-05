Schweizer Börse leidet unter Umschichtungen in riskantere Aktien

(Mit Schlusskursen)

Zürich, 27. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 9717 Punkte, während etwa die die Deutsche und die Londoner Börse klar zulegten. Händler erklärten, in der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur hätten sich die Anleger mit Titeln eingedeckt, die unter der Krise überdurchschnittlich stark gelitten hatten, und im Gegenzug die bisherigen Gewinner verkauft. Letztere sind an der Schweizer Börse stark gewichtet.

So sackten die Titel des Pharmariesen Roche 3,5 Prozent ab, während die Aktien des Arznei-Auftragsfertigers Lonza 4,7 Prozent einbüssten. Mit einem Abschlag von 6,7 Prozent waren Sika Tagesverlierer. Die französische Saint-Gobain hat einen Schlussstrich unter den gescheiterten Versuch der Übernahme des Schweizer Bauchemiekonzerns gezogen und ihr Sika-Paket für 2,6 Milliarden Franken abgestossen. Die Titel des Zugbauers Stadler büssten nach einer Aktienplatzierung durch die deutsche RAG-Stiftung 0,7 Prozent ein.

Zu den Gewinnern gehörten dagegen Finanzwerte. Die Grossbank UBS gewann 3,8 Prozent, Rivalin Credit Suisse 5,4 Prozent und der Fondsanbieter GAM 13,2 Prozent. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Ralf Bode.)