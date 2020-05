Schweizer Börse zieht an - Novartis und Roche gefragt

Zürich, 28. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse ist nach der verhaltenen Entwicklung der letzten Tage kräftig gestiegen. Der Leitindex SMI zog am Donnerstag 2,3 Prozent auf 9939 Punkte an. Die Anleger setzen darauf, dass die Coronavirus-Pandemie unter Kontrolle gebracht wurde und die Wirtschaft dank Konjunkturpaketen und Notenbank-Hilfen rasch wieder in Schwung kommt. Risikofaktoren wie etwa die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China würden weniger stark gewichtet.

Massgeblich zum im Börsenvergleich überdurchschnittlichen Plus trugen die in den vergangenen Tagen geschmähten Pharmawerte bei. Die Indexschwergewichte Novartis und Roche gewannen 3,1 beziehungsweise 2,9 Prozent an Wert. Die Novartis-Gentechniktochter AveXis wird einen experimentellen Coronavirus-Impfstoff des US-Krankenhaus- und Ärztenetzwerks Mass General Brigham für klinische Tests produzieren. Roche wird einen Cocktail aus seinem entzündungshemmenden Medikament Actemra und dem Gilead-Mittel zur Behandlung von Patienten mit schwerer Covid-19-Lungenentzündung testen.

Konjunktursensitive Industrie- und Finanzwerte wie der Personalvermittler Adecco, die Grossbank Credit Suisse, der Versicherer Zurich oder die Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch standen weiterhin in der Gunst der Investoren.