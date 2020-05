Politische Spannungen setzen Schweizer Börse zu

Zürich, 29. Mai (Reuters) - Nach einer guten Woche ist der Schweizer Börse am Freitag die Puste ausgegangen. Auslöser waren die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China, sagten Händler. Sollte US-Präsident Donald Trump scharfe Massnahmen gegen das von China erlassene Sicherheitsgesetz für Hongkong ergreifen, könnte sich die Stimmung an den Börsen nachhaltig verschlechtern. Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 9836 Punkte. Im Wochenverlauf resultierte dennoch ein Plus von rund 1,5 Prozent.

Unter Druck standen vor allem Finanzwerte, die jeweils unter einer schwindenden Risikobereitschaft der Anleger litten. Credit Suisse sanken um 4,5 Prozent. Die Versicherer Swiss Re und Swiss Life büssten jeweils knapp drei Prozent ein. Bei den stark von chinesischen Kunden abhängigen Luxusgüterwerten Richemont und Swatch belief sich das Minus auf jeweils knapp zwei Prozent.

Zulegen konnten dagegen krisensichere Werte wie das Telekomunternehmen Swisscom oder der Nahrungsmittelriese Nestle. Bei den Nebenwerten kletterten Dottikon 5,4 Prozent. Die Chemiefirma hat den Gewinn auf 33,2 Millionen Franken verdoppelt. Dagegen sackten Rieter 4,4 Prozent ab. Der Textilmaschinenhersteller warnte vor einem Halbjahresverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Franken-Bereich. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Ralf Bode.)