Schweizer Börse überspringt 10.000-Punkte-Marke locker

Zürich, 03. Jun (Reuters) - Hoffnungen auf eine schnelle Überwindung der Coronavirus-Krise haben die Kurse an der Schweizer Börse am Mittwoch befeuert. Der SMI überwand die Marke von 10.000 Punkten klar und notierte im späten Handel bei 10.172 Punkten, einem Plus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorabend. Mut machten Investoren unter anderem die Beschäftigungsdaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Zwar wurden im Mai knapp drei Millionen Jobs gestrichen. Analysten hatten aber einen rund drei Mal so hohen Wert befürchtet.

Von den 20 Schweizer Standardwerten notierten 19 im Plus. Einzige Ausnahme waren Novartis. Die US-Gesundheitsbehörde FDA verlängert die Prüfung des Novartis-Wirkstoffs Ofatumumab zur Behandlung von Multipler Sklerose. Kräftige Zuwächse verbuchten dagegen erneut die Finanzwerte. Credit Suisse kletterten 6,7 Prozent. Tagessieger waren mit einem Plus von 8,2 Prozent die Aktien des Rückversicherers Swiss Re. Mit Zurich und Swiss Life rangierten zwei weitere Assekuranzwerte in der Spitzengruppe.

Bei den Nebenwerten kletterten Sulzer 5,4 Prozent. Der Maschinenbauer beteiligt sich mit 25 Prozent an der finnischen Technologiefirma Tamturbo. Dagegen sackten Autoneum fünf Prozent ab. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie dürften bei dem Autozulieferer einen Halbjahresverlust im höheren zweistelligen Millionenbereich hinterlassen. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Sabine Ehrhardt)