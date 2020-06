Schweizer Börse - Anleger fahren Gewinne ein

Zürich, 04. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag einen Teil der Vortagesgewinne wieder eingebüsst. Händler erklärten, Anleger hätten Kasse gemacht. Der SMI sank um 1,1 Prozent auf 10.075 Punkte. Vom Jahres-Tiefststand von Mitte März hat der Standardwerte-Index rund ein Drittel zugelegt. Eine Atempause sei fällig gewesen, so ein Anlagestratege.

Die stärksten Kursverluste verbuchten denn auch Titel, die im bisherigen Jahresverlauf zu den Gewinnern gehörten. Die Aktien des Arznei-Auftragsfertigers Lonza sanken 2,1 Prozent, der Pharmariese Roche verlor 1,9 Prozent an Wert. Santhera gaben fast fünf Prozent nach. Ein bestehender Investor will der Pharmafirma kurzfristig bis zu 20 Millionen Franken an liquiden Mitteln zur Verfügung stellen.

Dagegen legten Obseva 17 Prozent zu. Studiendaten deuten auf die Wirksamkeit des Wirkstoffs Linzagolix zur Behandlung von Frauen hin, die unter einer Gebärmuttervergrösserung leiden. Der Rückversicherer Swiss Re baute die Vortagesgewinne aus und gewann weitere 0,4 Prozent. Auch der Telekomkonzern Swisscom stand in der Gunst der Anleger. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Hans Busemann)