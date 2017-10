Schweizer Börse dürfte keine grossen Sprünge machen

Zürich, 14. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag mit angezogener Handbremse starten. Viele Anleger hielten sich angesichts der Unsicherheit über die künftige Geldpolitik grosser Notenbanken weiterhin zurück, sagten Händler. Zudem wollten sie den Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank SNB abwarten, den diese am Vormittag verkünden will. Experten erwarten keine Änderungen an der lockeren Geldpolitik.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslich genannter Kurse etwas tiefer mit 9046 Punkten. Der SMI-Future gab 0,1 Prozent nach auf 9047 Zähler. Am Mittwoch hatte der Leitindex praktisch unverändert geschlossen.

Darüber hinaus blicken Börsianer gespannt auf die für Nachmittag erwarteten Daten zur Teuerung in den USA. Davon erhoffen sie sich Hinweise, ob die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche den Abbau ihrer billionenschweren Wertpapier-Bestände ankündigt und so den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung signalisiert.

In der Schweiz sorgte Swiss Life für Gesprächsstoff: Das US-Justizministerium hat den Lebensversicherer im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Geschäft mit US-Kunden kontaktiert. Das Portfolio mit US-Kunden hatte sich in der Vergangenheit auf bis zu eine Milliarde Franken belaufen und sei inzwischen auf rund 250 Millionen Franken geschrumpft. Die Aktie gab vorbörslich rund ein Prozent nach.