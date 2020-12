Bundesbank erwartet wegen Pandemiewelle Konjunkturrückgang im Schlussquartal

Euro currency bills are pictured at the Croatian National Bank in Zagreb, Croatia, May 21, 2019. Picture taken May 21, 2019. REUTERS/Antonio Bronic

Frankfurt (Reuters) - Die Bundesbank rechnet angesichts der zweiten Pandemiewelle und der Lockdown-Maßnahmen mit einem Konjunktureinbruch im Schlussquartal.

“Die wirtschaftliche Lage in Deutschland wird im Herbst 2020 von dem zuletzt erheblich verschärften Infektionsgeschehen geprägt”, schreiben die Notenbank-Experten in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Die ab November geltenden neuen Eindämmungsschritte sorgten für eine Unterbrechung der wirtschaftlichen Erholung. Das führe voraussichtlich zu einem Rückschlag. Laut Bundesbank dürfte die Wirtschaftsleistung (BIP) im vierten Quartal aber “nur relativ leicht” und keinesfalls so stark wie im Frühjahr sinken.

Dies gelte auch dann, wenn die Eindämmungsmaßnahmen noch deutlich verschärft werden sollten, schreiben die Bundesbank-Experten. Denn in den letzten Dezembertagen würden viele Wirtschaftszweige ohnehin ihre Aktivitäten deutlich herunterfahren. Diese Verschärfung ist inzwischen geplant: Bund und Länder hatten am Sonntag angesichts der sich ungebremst ausbreitenden Pandemie die Reißleine gezogen. Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten verständigten sich auf die Schließung der meisten Geschäfte von kommenden Mittwoch bis zum 10. Januar. Auch Schulen und Kitas sollen nach Möglichkeit nicht öffnen.