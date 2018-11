Weidmann - Kurskorrekturen am Aktienmarkt möglich

Germany's Bundesbank President Jens Weidmann delivers a speech in Berlin, Germany, August 23, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Florenz (Reuters) - An den Aktienmärkten könnte es nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann zu Kurskorrekturen kommen.

Der Aufschwung sei inzwischen schon weit fortgeschritten, daher seien die Kurse an den Börsen inzwischen recht hoch, sagte er am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Florenz. “Allerdings ist das nicht etwas, was uns aus geldpolitischer Sicht beunruhigen sollte.” Weidmann war auf der Veranstaltung nach den jüngsten Kursrückgängen bei US-Technologie-Aktien gefragt worden.